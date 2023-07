De zevenjaarlijke Tongerse Kroningsfeesten zijn halfweg en met het bezoek van koningin Mathilde morgen en de apotheose zondag is de rest van de agenda nog bijzonder interessant. De processie is zondag om vijf uur in de namiddag te zien op TV Limburg. De uitzending is een samenwerking tussen onze zender en het Kroningscomité. Voor wie de Kroningsfeesten nadien wil herbeleven is een film van die uitzending verkrijgbaar.