Afscheid nemen op afstand

431 mensen overleden al aan het virus, maar in Italië is de situatie nog veel erger. De Truiense topvolleybalster Britt Herbots die bij Busto Arsizio speelt in de regio Lombardije, zit al twee weken in quarantaine. De regio is in volledige lockdown gegaan maar de dodentol blijft oplopen. Herbots voelt zich toch nog veilig maar de onrust op het thuisfront groeit wel.