"Afspraken rond quarantaine zijn té onduidelijk"

Ondanks een hoge vaccinatiegraad in Vlaanderen en Limburg is de pandemie nog niet bedwongen. De vierde golf lijkt stilaan een feit te worden en dat hebben ze in de corona-testcentra geweten. De Limburgse Sociaal Economische Raad van de Regio (SERR) trekt aan de alarmbel. Ze eisen duidelijke afspraken rond quarantaine, en willen dat de onderbemanning in testcentra wordt aangepakt.



Verlofperiodes als het Allerheiligenverlof en binnenkort de kerstvakantie doen het aantal testaanvragen in de centra hand over hand toenemen. Wie vandaag een afspraak wil vastleggen, mag blij zijn als hij binnen de twee werkdagen binnengeraakt. Het testresultaat kan ondertussen ook tot 48 uren op zich laten wachten. "Dit leidt niet alleen tot ongeduldige en boze klanten maar drijft mogelijk ook het aantal besmettingen op. Geen coronatest betekent immers geen quarantaine met alle gevolgen van dien. Eén besmette werknemer of leerling kan al vlug hele afdelingen of klaslokalen doen leeglopen. De druk op de testcentra en het personeel neemt dan ook toe," klinkt het bij de Limburgse SERR.

Samenleving

Ook de druk op de samenleving mag niet geminimaliseerd worden, vindt de SERR. "Nog steeds zijn er heel wat mensen die niet mee zijn met apps en online toepassingen als coronalert, itsme of mijngezondheid.belgie.be. Dit los je niet op met smsjes met ellenlange codes. Meer en meer horen we dan ook dat mensen de PCR-testen laten voor wat ze zijn wanneer ze zich niet ziek voelen of dat ouders hun niet-gevaccineerd kind geen tweede keer laten testen bij een eerste negatieve test. Scholen blijven dan ook een corona-brandhaard."

Maatregelen

Ook de onduidelijkheid rond de quarantainemaatregels moet aangepakt. Het hangt er volgens de Sociaal Economische Raad van de Regio maar vanaf welke huisdokter, arbeidsarts of contacttracer je aan de lijn hebt of hoe streng je werkgever of de schooldirectie is. "Waar de ene het heeft over een volledige quarantaine tussen een eerste negatieve test en de tweede test, zegt de andere bij voorkeur thuis te blijven of zelfs niet. De ene maakt een onderscheid tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden, de andere doet dit niet," aldus de SERR.

SERR Limburg trekt dan ook aan de alarmbel en wil dat:

de onderbemanning in de testcentra wordt aangepakt

er duidelijke en eenvormige regels en afspraken komen wat betreft het testen en de quarantaine

de resultaten van PCR-testen eenvoudiger geconsulteerd kunnen worden



SERR Limburg is ervan overtuigd dat een eenvoudige communicatie, een vlotte dienstverlening en duidelijke afspraken nodig zijn om de druk op onze gezinsleven, op de werkvloeren en op de speelplaatsen weg te nemen zodat we als samenleving in 2022 corona definitief tot de verleden tijd kunnen maken.