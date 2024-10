- De politie voert een onderzoek naar verkiezingsfraude met volmachten in Alken. Er is ook klacht ingediend in Maaseik.- We hebben het eerste interview met Steven Vandeput sinds zijn tegenvallende verkiezingsresultaat in Hasselt.- Het zit muurvast in Diepenbeek. Hermans van Puur nodigde Kriekels uit maar de uittredend burgemeester wil wachten tot hij zelf aan zet komt.- Met 7.105 voorkeurstemmen was Mario Borremans uit Heusden-Zolder zondag één van de populairste stemmenkampioenen van onze provincie.- En Lize Willems uit Tongeren is Lady Chef of the Year 2024.