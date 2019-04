Al 17 meldingen over drugslaboratoria bij Limburgs parket

In 2010 was Riemst de eerste gemeente in België die een drugsmeldpunt oprichtte. Via een gratis nummer en e-mailadres konden inwoners verdachte of illegale drugshandelingen in hun buurt anoniem melden. Het parket van Limburg lanceerde deze week een provincieel anoniem drugsmeldpunt, en daarom stopt de gemeente Riemst nu met hun meldpunt. Het drugsmeldpunt stimuleerde de sociale controle en was een afschrikmiddel voor drugsrunners. Vooral in de beginjaren was het succesvol. "Het parket van Limburg lanceert nu eindelijk een provinciaal meldpunt, waardoor ons eigen nummer overbodig geworden is. We zullen ons eigen drugsmeldpunt dan ook stopzetten en inwoners doorverwijzen naar het provinciale nummer," vertelt burgemeester Mark Vos. De burgemeester van Riemst vertelde hier gisteren meer over in onze nieuwsstudio. Herbekijk het interview hier: