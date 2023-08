Al 19 Limburgse bedrijven kregen een doorbraaklening

In de nacht van vrijdag 25 en zaterdag 26 augustus kunnen natuur- en dierenliefhebbers op verschillende plekken in onze provincie kennismaken met de vleermuis. De bedoeling is om het belang van de bedreigde diersoort te ontdekken.In ons land komen 23 soorten voor, waarvan er in Vlaanderen 17 leven. 13 soorten zijn ernstig bedreigd. Ze leven voornamelijk in grote, ruime plekken die hooggelegen zijn, en liefst ook nog verlaten. Daarom zijn bijvoorbeeld spouwmuren, rolluikenkasten en spleten onder dakpannen ideale plekken voor het nachtdier. Daarnaast zijn ze ook erg nuttig en eten ze zo'n 300 insecten per nacht, waaronder muggen.Natuurpunt organiseert een zes activiteiten verspreid over de provincie waarbij bezoekers met bat detector (een vleermuizenradar, nvdr.) een tocht kunnen maken om vleermuizen te spotten. Ze gaan door in Pelt, Sint-Truiden, Lummen, Hasselt, Bree en Genk.