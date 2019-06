Al 2 maanden geen schaap gedood. "Schapenhouders moeten nu in hekwerk investeren voordat wolvenwelpen groot zijn"

Al twee maanden zijn er geen schapen meer gedood door wolven Naya en August. En dat komt door de komst van de welpjes. Volgens Natuur en Bos is dit het ideale moment voor veehouders om hun afrastering wolvenproof te maken. Want als de welpjes groter worden beginnen ze te jagen. Ook vandaag was het weer puffen. Heel wat scholen pasten door de hitte dan ook hun geplande activiteiten aan en vervingen die door koelere alternatieven zoals waterspelletjes. In Bilzen verlopen de onderhandelingen tussen Johan Sauwens en Bruno Steegen stroef. Mocht een akkoord uitblijven zou een meerderheid met het Vlaams Belang wel eens in zicht kunnen komen. Een goedgeluimde Prins Laurent bezoekt het sociaal project 'Baas en Dier' in Hasselt. Minder gegoede mensen kunnen hier terecht om hun huisdier te laten verzorgen. En een twintigtal Genks rappers eren de hip hop geschiedenis van hun stad met een speciaal concert tijdens Genk On Stage.