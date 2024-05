Een nooit geziene zondvloed. Zo erg is de watersnood in Voeren nog nooit geweest. Het leek alsof er een muur van water op de inwoners afkwam. De rivier de Berwijn trad uit haar oevers en het water liep door de straten en in de huizen waar het metershoog een enorme ravage aanrichtte. Bij meer dan 200 gezinnen stond het water in de woning, vaak tot aan het middel, soms tot op borsthoogte. Na de overstromingen van drie jaar geleden nam de overheid maatregelen om ervoor te zorgen dat zoiets nooit meer kon gebeuren, maar wat zich vannacht in Voeren voltrok is veel erger dan toen. Het gemeentelijk rampenplan werd afgekondigd. Meer dan 500 mensen zaten ook nog eens zonder stroom. Door de enorme kracht van het water werd een wagen meegesleurd die allicht in de Maas is gezonken. De brandweer van Maastricht heeft met man en macht gezocht naar de auto maar hem niet gevonden. Nooit eerder steeg het water zo snel in de Voerense deelgemeente Moelingen. De hulpdiensten waren massaal ter plaatse maar ze waren niet opgewassen tegen het water. De watersnood wordt erkend als ramp. Dan hebben de inwoners recht op een schadevergoeding.