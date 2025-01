Om overstromingen in de toekomst te vermijden worden er werken uitgevoerd in Alken en in Halen. Op beide plaatsen zullen dijken verhoogd worden zodat het water meer ruimte krijgt. De werken kaderen in de zogenaamde Blue Deal van de Vlaamse overheid, een plan dat Vlaanderen weerbaarder moet maken tegen overstromingen. Vlaams minister van Omgeving Jo Brouns zegt dat er iets moet gebeuren, want we worden steeds vaker geconfronteerd met hevige regenval. De stad Halen is al langer vragende partij om de Velpe in het centrum aan te pakken.