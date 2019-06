In de Stationsstraat in Lanaken is deze ochtend rond 4 uur een ramkraak gepleegd bij parfumerie Davids. De daders sloegen de etalage aan diggelen en gingen met parfum aan de haal. De schade aan het gebouw is groot. Op de beelden is te zien dat de etalage volledig werd stukgeslagen. Hoeveel buit de daders hebben gemaakt is nog niet duidelijk. Het technisch labo was vroeg in de ochtend ter plaatse. De politie Lanaken- Maasmechelen onderzoekt de zaak. Later volgt meer in het TVL Nieuws.