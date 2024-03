Hoe krijgen we drugs ooit uit onze gevangenissen? Wellicht nooit, want een drugsvrije strafinrichting bestaat niet, omdat een gevangenis een spiegel van de maatschappij is. En toch loopt in de gevangenis van Hasselt een drughulpverleningsproject, dat voorzichtig successen boekt. Zo'n 130 gedetineerden zitten er in drie drugsvrije of drugsveilige secties van de gevangenis. Zij willen van het spul af en moeten zich houden aan strikte regels. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke breidt het project uit naar tien gevangenissen in ons land. Dat geldt ook voor een proefproject rond psychologische zorg. Vandenbroucke heeft dat aangekondigd tijdens een werkbezoek aan de gevangenis van Hasselt.