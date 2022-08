Alarmfase rood door droogte in Limburg

* Bij een botsing op de E314 in Lummen is een kind zwaargewond geraakt. In totaal waren vijf auto's en een vrachtwagen betrokken bij het ongeval. Er ontstond een lange file en het verkeer moest de snelweg verlaten aan de afrit Zolder-Circuit.* Het gerecht onderzoekt een poging tot brandstichting, vannacht aan de Rijksweg in Maasmechelen. Mogelijk doelwit was een advocaat. * Bij de huisartsen melden zich opvallend veel patiënten met klachten door de hitte. Mensen worden onwel of hebben symptomen van uitdroging. Vooral ouderen, zwangere vrouwen en kinderen moeten voorzichtig zijn. In deze uitzending getuigt Dirk. Hij kampt met clusterhoofdpijn. De warmte is er voor hem teveel aan. *De politie LRH waarschuwt om met dit warme weer niet illegaal te gaan zwemmen. Waar het verboden is om in het water te duiken, zal de politie ook optreden. * En de Teuten brachten eeuwenlang welvaart en rijkdom naar de grensstreek. Een bakkerskoppel uit Hamont maakte er een langspeelfilm over.