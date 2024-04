Bij een verkeerscontrole in Alken is een 81-jarige Hasselaar geklist die meer dan 6 miljoen euro moet betalen na een veroordeling door de rechtbank. De man was eigenaar van een reclamebureau in Hasselt en werd 8 jaar geleden veroordeeld voor het witwassen van geld op grote schaal. Hij werd op de N80 aan de kant gezet. Zijn auto is alvast in beslag genomen. Hij krijgt nu een maand de tijd om het bedrag op te hoesten.