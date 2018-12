Alerte buurtbewoner voorkomt ramp bij appartementsbrand in Genk

- De commotie rond de afgemaakte tamme everzwijnen in het Natuurhulpcentrum blijft duren. Een medewerker van het Agentschap Natuur en Bos werd met de dood bedreigd. En Sil Janssen van het Natuurhulpcentrum eist excuses, anders trekt hij naar de rechtbank. - In Beringen is vanochtend een arbeider omgekomen bij een ongeval tijdens werken in het verdeelstation van netbeheerder Elia. - Bij een grote gecoördineerde drugsactie hebben politiediensten op 13 plaatsen in Limburg meer dan 2.500 cannabisplanten en 20.000 euro aangetroffen. - Het aantal verkeersdoden in Limburg steeg het afgelopen jaar spectaculair. - En in Maaseik voert de Nederlandse documentairemaker Rocky Grispen een opmerkelijk onderzoek.