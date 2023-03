Limburg is de enige provincie waar het aantal vacatures nog stijgt. In de rest van Vlaanderen is een keerpunt bereikt met zelfs een daling in Vlaams-Brabant van zes procent. Limburg telt 42.000 vacatures dat is 3 procent meer dan de laatste twaalf maanden. De stijging vertraagt wel, in het laatste kwartaal van 2022 ging het nog om een stijging met 13 procent.