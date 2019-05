Alkens visrestaurant legt nadruk op 'Belgische' vis

De 80-jarige Herman Horion, die via een bord in zijn voortuin een vrouw zoekt om gratis bij hem in te wonen, heeft niet lang moeten wachten op de eerste reacties. Zo stonden vanmiddag de eerste vrouwen voor zijn poort in Lummen. De Lummenaar is het beu om alleen te zijn, en hoopt via deze weg nog een dame te vinden. Alleen zijn daar wel enkele voorwaarden aan verbonden.