Alkense winkel blijft gesloten uit angst voor corona

De Limburgse steden en gemeenten bereiden zich voor op het heropening van de winkels komende maandag. Overal worden de nodige veiligheidsmaatregelen genomen. In Hasselt worden zelfs enkele straten afgesloten, en worden er affiches met tips opgehangen. "Op de borden staan een aantal aanmoedigingen als: hou afstand, loop rechts. Zodat de mensen weten dat hun veiligheid in hun eigen handen is," vertelt burgemeester Steven Vandeput (N-VA). Er hangen ook camera's in de winkelstad zodat mensen eerst kunnen kijken of het niet te druk is. "We moeten nu zelf de nodige discipline aan de dag leggen," zegt Vandeput. De politie zal tijdens de heropening van de winkels extra controleren. "Wie zich niet aan de regels houdt, kan beboet worden".