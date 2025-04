En dan gaan we naar de Design Week in Milaan. Want daar tonen verschillende Limburgse makers en ontwerpers aan de wereld wat ze in hun mars hebben. Het is een belangrijk moment want een goede beurt maken in Italië kan heel wat deuren openen. Gisteren zagen we al dat Bokrijk via z'n vakmanschapswerking VAKlab met een eigen paviljoen aanwezig is. Ook in het centrum zag onze reporter Bart Husson enkele interessante Limburgers.