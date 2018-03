Alle kamperende ouders aan de KIDS in Hasselt hebben nu een school voor hun autistische kinderen

In Dubai stijgt de spanning. Want komende zondag weet Hasselaar Koen Timmers of hij verkozen wordt tot beste leerkracht ter wereld en de bijhorende prijs van 1 miljoen dollar wint. Timmers werd genomineerd omdat hij wereldwijd leerlingen en leerkrachten verbindt. Zo geeft hij onder andere via skype les aan scholen in een Keniaans vluchtelingenkamp. Maar Timmers gaat verder, vandaag stelde hij in Dubai een nieuwe toepassing voor die door andere leerkrachten revolutionair genoemd wordt. Een verslag van onze man ter plaatse, Bart Husson.