- Z33 heeft een ontslagronde achter de rug. De Hasseltse kunstentempel had geen goed dossier bij de Vlaamse overheid ingediend. Eenderde van het personeel staat op straat.- Vanmorgen is een brand uitgebroken in een schrijnwerkerij in As. De brand is ondertussen onder controle, maar de hal brandde volledig uit. - Na Kortessem is ook Diepenbeek de districtsvorming rond Hasselt niet ongenegen. Het is de energiecrisis die de fusieplannen versnelt.- De politie in Tongeren laat een bouwwerf van een appartementsblok stilleggen na geluidsoverlast.- En: groter dan groots. Truienaar Simon Mignolet brengt Club Brugge naar de volgende ronde in de Champions League, een historische kwalificatie.