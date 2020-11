- De tijd van waarschuwen is voorbij. Wie zich nu niet aan de coronamaatregelen houdt, krijgt onmiddellijk een boete. De voorbije maand werden de meeste boetes alvast uitgedeeld voor het niet naleven van het samenscholingsverbod.- De lockdown geldt voorlopig voor zes weken maar we zullen de strenge coronaregels niet helemaal kunnen afbouwen voor het einde van het jaar. Dat zegt biostatisticus Geert Molenberghs. - In het Jessa ziekenhuis gaan tien studenten verpleegkunde aan de slag in de strijd tegen het coronavirus. Ze offeren hun vakantie op uit solidariteit met het ziekenhuispersoneel.- Precies 100 jaar geleden stierf André Dumont, de man die de eerste steenkool vond in As. Hij zette daarmee de economische ontwikkeling en de daarmee gepaard gaande welvaart in Limburg in gang.- En Domenico Olivieri leidt opnieuw de trainingen na het vertrek van Jess Thorup bij Racing Genk.