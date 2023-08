Alweer thuismatch zonder zege bij KRC Genk

door Niels Christiaens

En ook Racing Genk is het seizoen gestart met een 7 op 12. Gisteren kwam het in eigen huis niet verder dan een scoreloos gelijkspel tegen Charleroi. Het was al de zesde thuiswedstrijd op rij zonder overwinning voor de vice-kampioen. In het slot van de wedstrijd liet Genk meermaals de kans op de overwinning liggen. Een gebrek aan efficiëntie dat best snel opgelost wordt. Donderdag treft Racing Genk in eigen huis Adana Demirspor in de laatste voorronde van de Conference League.