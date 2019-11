Ambiorix levert al 10 jaar schoenen aan de koning

De 21-jarige Roy Kunnen uit Bree is één van de gezichten van de Rode Neuzen Actie. Hij verloor bij een treinongeval zijn 2 benen en een arm. Maar hij heeft de draad van zijn leven weer opgepakt. Hij heeft zijn studies in Mechelen hervat en woont er op kot. Roy is één en al optimisme. Hij vindt van zichzelf dat hij nog een goed leven kan leiden, ondanks zijn handicap. Een voorbeeld voor velen en daarom is hij één van de vaandeldragers van de Rode Neuzen Actie.