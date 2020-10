Vanaf vandaag kan u in het Pliniuspark in Tongeren het kunstwerk "In Memoriam" bewonderen van Renato Nicolodi. Het is een abstract werk van de Brusselse kunstenaar dat de herinnering centraal wil stellen. Het werk kadert in het project "De 9de maand" van de stad Tongeren dat kunst in de openbare ruimte in de kijker wil plaatsen.