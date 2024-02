Steeds meer Limburgers investeren in KMO's via de winwinlening. Dat is een lening waarbij vrienden of familieleden van ondernemers fiscaalvriendelijk kunnen investeren in KMO's. In onze provincie ging het vorig jaar om 844 leningen, goed voor een totaalbedrag van 12,9 miljoen euro. Dat is een stijging van maar liefst 145 procent tov het jaar voordien. Het Genkse bedrijf Azteq spande de kroon. Zij haalden via een winwinlening maar liefst 1 miljoen euro op.