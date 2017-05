Amper vijf tips na oproep gerecht over gewapende overvallen in Limburg

De zone van het Kerkplein rond de sporthal in Meeuwen heeft last van vandalisme. Daarom besloot de gemeente Meeuwen-Gruitrode om preventief camera’s te hangen. Kurt Plessers, schepen van sport: "Op verschillende tijdstippen is er overleg geweest tussen het gemeentebestuur en de hangjongeren en er is veel energie gestoken in een sensibiliserende en preventieve werking op het terrein. Ondanks veel overleg kan het vandalisme jammer genoeg niet worden gestopt. Daarom hebben we besloten om camera’s te hangen, zodat de kosten verhaald kunnen worden op de daders. Daarnaast willen wij ook het veiligheidsgevoel van onze burgers verhogen. Onze openbare ruimtes en speeltuinen moeten door onze inwoners gebruikt kunnen worden in een mooie, verzorgde omgeving zonder rondslingerend afval of vernielde infrastructuur.” In de praktijk zullen er vier camera’s geplaatst worden: twee tegen de achtergevel van de sporthal om de achterliggende sportvelden en het speelplein te kunnen beveiligen. En twee camera’s ter hoogte van de rechterzijgevel. "De straat van het Kerkplein loopt langs de rechterzijde van de sporthal door. In deze zone is er veel hinder door straatraces en vandalisme. Met deze camera’s willen we de straat en de nooduitgang van de sporthal beveiligen," vertelt Plessers.