- Het Agentschap Natuur en Bos biedt zijn excuses aan voor het doodschieten van zeven tamme everzwijnen in het Natuurhulpcentrum. Intussen blijkt dat de evers zijn afgemaakt met een pistool op een manier waarbij de schutter zichzelf had kunnen verwonden of doden - Een school in Heusden-Zolder verplicht de leerlingen om Nederlands te spreken via een mail aan alle ouders - De Hasseltse burgemeester Nadja Vananroye stapt uit de politiek. Ze wordt algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis in Limburg. Ze geeft zo dadelijk haar afscheidsinterview in onze studio - En Racing Genk gaat thuis op zoek naar een plaats in de zestiende finales van de Europa League.