André Hazes Jr publiekstrekker op Hasseltse Schlagerfestival

Vanavond opent de gerestaureerde Loonse Stroopfabriek officieel. In de fabriek is vanaf nu onder andere een fruitbelevingscentrum, en de bekende kok Giovani Oosters zal er een bistro runnen. In het nieuwe fruitbelevingscentrum kunnen bezoekers het vruchtbare verleden, maar ook de fruitige toekomst van deze historische site en de streek ontdekken. Aan de hand van heel wat belevingsmodules volg je op eigen tempo de weg die een lekker stuk Loons fruit aflegt: van ontluikend vruchtje, tot de verwerking ervan in streekproducten zoals de Loonse stroop. Alles in het belevingscentrum is erop gericht om de beleving voor de bezoekers, jong en oud, zo groot mogelijk te maken. Stroop kokenDe bezoeker kan zien hoe stroop op ambachtelijke wijze ingekookt wordt. Medewerkers van vzw IN-Z staan in voor een kleinschalige productie van Loonse stroop, zodat je als bezoeker kan zien met hoeveel zorgvuldigheid en passie dit typisch Loonse streekproduct gemaakt wordt. Stroopstoker Raf Bleus, die zelf jarenlang op ambachtelijke wijze stroop stookte in de Loonse stroopfabriek, zal de medewerkers van IN-Z begeleiden met de nodige expertise. Culinaire bistroGiovani Oosters en zijn team zullen vanaf 2 april op het gelijkvloers in het hoofdgebouw hun bistro 'De Smaakfabriek' uitbaten. Zowel de Lonenaar als de bezoekers kunnen hier terecht voor lekkere, streekgebonden gerechten. Kostprijs De restauratie van de stroopfabriek, de conservering van de beschermde machines en de opwaardering van het geheel tot een toegankelijke plek met een nieuwe, aantrekkelijke invulling voor een totale fruitbeleving, kost Borgloon 8,6 miljoen euro. Er werd evenwel 4,7 miljoen euro aan subsidies bekomen van onder andere Erfgoed Vlaanderen, Toerisme Vlaanderen, de provincie Limburg, Limburg Sterk Merk (LSM), EFRO-subsidies en uiteraard de Monumentenprijs van 550.000 euro. Bovendien heeft Veiling Bel’Orta 150.000 euro geïnvesteerd in de uitbouw van het fruitbelevingscentrum. Totaalbeleving De nieuwe invulling van de gerestaureerde stroopfabriek, waarbij het fruitbelevingscentrum, het toeristisch onthaal, de streekproductenwinkel, bistro De Smaakfabriek en feestzaal Fabrik allemaal samengebracht worden op deze historische locatie, zorgt voor een nieuw elan in de stationsbuurt.