André Knaepen is Ondernemer van het Jaar

80 procent van de kwetsbare jongeren die meedoen aan het tewerkstellingsproject 'Way to Work' van ACV Limburg en de vzw Arktos, vindt een job. 'Way to Work' is het geesteskind van welzijnswerker Mustafa Harraq. Hij ontwikkelde de 'Score your goal'-methode. Door de jongeren warm te maken voor sport, haalt hij met hen goede resultaten op de arbeidsmarkt.