Andy Pieters is kandidaat-burgemeester in Maasmechelen

door David Bijnens

Andy Pieters, kabinetschef van Vlaams minister Zuhal Demir, is kandidaat-burgemeester in Maasmechelen. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2024 zal hij de N-VA-lijst trekken en rechtstreeks de confrontatie aangaan met cd&v-burgemeester Raf Terwingen. "De voorbije jaren zijn we in Maasmechelen op bestuurlijk vlak elke visie en ambitie verloren. En dat is in de eerste plaats een verantwoordelijkheid van de huidige burgemeester ", vertelde Pieters deze middag in het TVL Nieuws.