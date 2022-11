De Limburgse designer Jo Klaps is één van de laureaten van de Henry van de Velde-awards. Klaps valt met zijn project 'Fontrescue' in de prijzen in de categorie 'Graphics'. Klaps, die ook docent is aan de UHasselt, redt oude letters die ooit gecreëerd zijn door letterschilders of steenkappers op gebouwen en grafstenen. Hij digitaliseert ze en geeft ze een tweede leven in nieuwe designprojecten. Zo kwam een lettertype dat hij opmerkte op C-Mine in Genk terug tot leven in een gedicht van dichter Herman Rohaert in Kozen bij Nieuwerkerken.