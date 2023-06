Anja Feliers stelt elfde psychologische thriller voor

Er wordt volop gerepeteerd in het Begijnhof van Tongeren, want daar vindt komende zondag het jaarlijkse stadsmuzikantenfestival plaats. Zeven bands en singer-songwriters spelen elk vier sets van 20 minuten. Bezoekers kunnen al wandelend van de ene locatie naar de andere schipperen om te genieten van muziek. Jack Vamp and The Castle of Creep speelt zondag een intieme set en wij kregen vandaag al een voorsmaakje.