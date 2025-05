Sinds 2020 is het aantal langgeschoolde Limburgse jongeren die buiten de provincie gaat werken gedaald van 30 naar 24 procent. Vroeger zochten en vonden 1 op de 3 jonge Limburgers na hun hogere opleiding een job buiten de provincie. Nu is dat 1 op de 5. Uit eerdere cijfers bleek al dat Limburg een stijgens aantal werkende langgeschoolden kent en dat de werkzaamheidsgraad rond het Vlaams gemiddelde ligt. Op basis van cijfers van Vlaams minister van Werk Zuhal Demir kan er nu een analyse gemaakt worden van de verschillende leeftijdscategorieën. Daaruit blijkt dat jongeren tussen 25 en 34 jaar steeds vaker in Limburg een job vinden. Terwijl in 2020 maar liefst 30 procent van de jongeren na hogere studies buiten Limburg ging werken, is dat aandeel in 2023 teruggezakt naar 23,9 procent. Minder dan één op vijf jonge langgeschoolden wonend in Limburg kiest er dus voor om te gaan werken buiten Limburg. De leeftijdscategorie tussen 25 en 34 jaar is daarmee de enige leeftijdscategorie waar de honkvastheid aan Limburg stijgt.