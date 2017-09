Annick Beckers uit Genk blogt over storm Irma in Florida

Wie vanaf vandaag een klacht wil indienen of een aangifte wil doen bij politie Limburg Regio Hoofdstad, maakt daarvoor best een afspraak via de website. Op die manier wil de politiezone onnodige wachttijden aan het loket vermijden en zelf ook efficiënter te werk gaan. Limburg Regio Hoofdstad is de enige van de grote politiezones in onze provincie die werkt met een dergelijk systeem.