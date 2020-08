Annuleringen, lege stad en hitte doen horeca das om

De bouwsector houdt de Limburgse economie recht in deze coronacrisis. Dat zegt werkgeversorganisatie Voka al enkele maanden als ze zien dat export en diensten terugvallen. De orderboekjes waren gevuld, de bouwvakkers zaten maar kort in lockdown en één op vijf werkte door in het bouwverlof. Maar daar komt een eind aan. Er zijn weinig nieuwe bouwprojecten in het vooruitzicht in 2021. De klap van corona voor de bouw komt in 2021 bovenop de stokkende economie.