Anthony Kumpen helpt Tom Boonen aan racelicentie op Circuit Zolder

Fabien Antunes tekende vandaag een driejarig contract op Stayen. De Frans-Portugese linksback komt over van KV Oostende waar hij sinds 2015 aan de slag was. Voordien verdedigde hij in België ook nog de clubkleuren van Excelsior Virton. Na Marten Schevenels is Antunes de tweede inkomende transfer van de Kanaries met het oog op het volgende seizoen.