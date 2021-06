Anticlimax van handbalseizoen voor Achilles Bocholt: "Corona heeft ons prijzen gekost."

De kogel is eindelijk door de kerk. Bernd Hollerbach wordt de nieuwe STVV-coach. De Kanaries kwamen tot een akkoord met de 51-jarige Duitser. Het contract is getekend. In december was de Duitser nog in onderhandeling met STVV. Maar toen die afsprongen kozen de Japanners voor Peter Maes als trainer.