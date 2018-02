Appartement brandt uit in Bilzen

- De rechter fluit het hoofddoekenverbod in Maasmechelse scholen terug. Moslimmeisjes mogen in de klas hun hoofddoek dragen.- Op het proces-Hardy vraagt advocaat Vermassen aan een politie-inspecteur of hij werkte voor de politie of voor de lotto. Gisterenavond kwam actrice Veerle Eyckermans aan het woord. - Op het puin van de Ford-fabriek in Genk verrijst een groot magazijn van Essers voor de opslag van chemische producten. Er zijn minstens 420 jobs mee gemoeid. - Noord-Limburg krijgt zijn eigen Corda Campus voor startende ondernemingen. Waar precies is nog niet beslist, maar het Kristalpark in Lommel is favoriet. - En Bert Schoofs zal geen kandidaat zijn bij de gemeenteraadsverkiezingen in Beringen.