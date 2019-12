Appartement brandt volledig uit in Diepenbeek

Ook Bisschop Patrick Hoogmartens neemt het op voor de vluchtelingen die opvang zoeken in onze provincie. Hij roept op om bij het kerstfeest respect op te brengen voor asielzoekers en mensen die het met minder moeten doen in onze samenleving. Net als de koning heeft hij geen goed woord over voor wat gebeurd is in Bilzen. De monseigneur zei dat in ons middagnieuws, waar hij te gast was voor een eindejaarsgesprek.