En dan komen we nog even terug op de brand die gisteren tijdens ons nieuws in een appartement in de Panoramastraat in de Hasseltse Heilig-Hart wijk woedde. De rookpluim was kilometers ver zichtbaar. De aanwezige bewoners raakten tijdig buiten, niemand raakte gewond. De hulpdiensten kwamen snel ter plaatse. Na een half uur blussen, kreeg de brandweer het vuur onder controle. De materiële schade is wel aanzienlijk. Minstens één appartement is onbewoonbaar verklaard.