Twee weken na de opening ontving het kunstproject van Koen Vanmechelen in Genk vandaag al haar 10.000ste bezoeker. Labiomista trekt volk van over heel Europa. Nummer 10.000 is de 30-jarige Martha Wills uit Oeganda. Labiomista is nochtans geen toeristische attractie. Er is geen horeca, er zijn geen grote publieksevenementen. Het is ook geen dierentuin. Maar het werkt dus wel. Het is zonder twijfel de meest wonderlijke plek van Genk.