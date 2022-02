Appsys groeit fors tijdens coronacrisis en bouwt hippe kantoren in oude sigarenfabriek van Peer

door Birgit Van Asten

Het IT bedrijf Appsys heeft de oude sigarenfabriek van Peer omgevormd tot één van de hipste kantoren van Limburg. Door de coronacrisis is hun omzet fors toegenomen en is het aantal personeelsleden verdubbeld. Daarom wilden zaakvoerders Werner Jans en Kris Nijs hun nieuwe werknemers onderbrengen in een authentiek pand met een huiselijke sfeer. Ze hebben ook gedacht aan het mentale aspect van de personeelsleden, want er is zelfs een wellness centrum in het gebouw.