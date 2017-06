Aquino's krijgen dezelfde straffen in beroep

Onbekenden gooiden afgelopen nacht twee granaten naar de gevel van een Genks bedrijf in de Toekomstlaan. De bewoner van het pand had twee luide knallen gehoord. Vanmorgen zijn zware beschadigingen vastgesteld. Tijdens een rondgang op het bedrijventerrein had de eigenaar niets onregelmatigs kunnen vaststellen. Vanmorgen stelde hij dan toch beschadigingen vast aan de voorgevel. In de kiezel vlak voor het bedrijf waren twee kraters geslagen en alle acht ruiten waren licht tot zwaar beschadigd. De politie ging ter plaatse voor vaststellingen en vond er een sluitpen van een granaat. Omdat het onduidelijk was of er nog meer explosieven aanwezig waren, stelde de politie een perimeter in. DOVO doorzocht het terrein maar trof geen andere projectielen aan. Het onderzoek van DOVO wees uit dat de vernielingen veroorzaakt werden door twee granaten. Het gerechtelijk labo kwam ter plaatse voor een sporenonderzoek. De politie onderzoekt de zaak.