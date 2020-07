Arbeider gewond door lek salpeterzuur in Houthalen

- Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir verlengt het jachtverbod in wolvengebied en gaat daarmee lijnrecht in tegen de jagersvereniging Hubertus Vlaanderen, die na de geboorte van de wolven een opheffing van het verbod had geëist.- De 69-jarige Tonny uit Leopoldsburg is weer thuis na honderd en één dagen in het ziekenhuis. Hij heeft anderhalve maand in coma en een lange revalidatie achter de rug.- We mogen opnieuw naar het zwembad, de wellness, een binnenspeeltuin en naar pretparken. In Hasselt doken de eerste baantjeszwemmers al om middernacht in het water. Plopsa indoor maakte een rustige heropstart.- Een nieuwe lockdown zou een ramp zijn voor de Limburgse economie. Werkgeversorganisaties Unizo en VKW pleiten voor flexibele arbeidsregels en meer investeringen van de overheid om onze ondernemingen te stimuleren.- En PXL-studente Walda Verbaenen ontwikkelt een schriftbeeld voor mensen die moeite hebben met lezen.