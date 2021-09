Afgelopen nacht heeft een wolf twee pony's in een weide in Meeuwen bij Oudsbergen doodgebeten. Het is de eerste keer dat één van de wolven twee paarden doodt. De buurtbewoners zijn bang dat hun dieren de volgende zijn. Burgemeester van Oudsbergen Marco Goossens is woedend. Hij spreekt over een probleemwolf, die dringend aangepakt moet worden.