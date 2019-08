Arbeidsmarkt geeft keiharde garantie: wie technische richting volgt heeft onmiddellijk werk

Een gezin uit Zelem in Halen koopt zijn stroom voortaan via de zonnepanelen van de plaatselijke tennisclub. Het gaat om een idee van het energieplatform Bolt, dat via kleine initiatieven energie dichter bij de lokale opwekker en de consument wil brengen en zo de grote energieproducenten als tussenpersonen overbodig maakt. De familie is er zeker van dat ze 100 procent groene energie afneemt; de tennisclub van Zelem doet er financieel haar voordeel mee.