Arbeidsongeval bij Aperam

In Lanaken doet de familie van Femke Wetsels een oproep om te stoppen met haatberichten op sociale media tegen de familie van haar ex-man die haar met een mes om het leven heeft gebracht. Honderden mensen houden een optocht om Femke te herdenken. De verdachte van de slaapkamermoord in Dilsen-Stokkem pleit verzachtende omstandigheden omwille van zijn godsdienst en zijn culturele achtergrond.Een school in Heusden-Zolder wordt ontruimd na een bommelding. Bij de school kwam een Engelstalig telefoontje binnen. De politie onderzocht de gebouwen met een explosievenhond en daarbij is geen bom gevonden.De kans is groot dat ook in Limburg binnenkort wolven opduiken.En leven zonder vlees is al lang geen hype meer. In Hasselt kent een producent van vleesvervanger seitan jaar na jaar een gestage groei.