De eerste Belgische F-35 is momenteel in productie. En de eerste 8 gevechtsvliegtuigen zullen naar Arizona reizen om daar piloten op te leiden. In april 2025 zullen de eerste toestellen aan ons land geleverd worden. Kleine Brogel wordt één van de twee militaire basissen waar de F-35 zal worden ondergebracht. Defensie deed vandaag de plannen rond de uitrol van het nieuwe gevechtsvliegtuig uit de doeken tijdens een persconferentie op Sanicole. De organisatie wist het Amerikaanse F-35 demoteam te strikken voor de vliegshow dit weekend in Hechtel. Een primeur in Europa.