Sport Arne Nilis hekelt sponsoring van gokkantoren in het voetbal

Arne Nilis, zoon van ex-voetballer Luc Nilis, maakt zich zorgen over de sponsor op de nieuwe truitjes van Club Brugge voor het komende seizoen. Het gokbedrijf Unibet is voor twee jaar lang de officiële shirtsponsor. Arne Nilis is zelf gokverslaafd geweest en vindt het verontrustwekkend hoe dominant de goksector is in het voetbal.