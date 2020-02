Arno overleefde brand Beringen: "Verslag bewijst dat we goed gehandeld hebben"

Het rapport van het academisch onderzoek na de dramatische brand van 11 augustus in Beringen is klaar. De resultaten werden gisteren aan de nabestaanden van de slachtoffers voorgesteld. Ook de betrokken brandweerkorpsen zijn op de hoogte gesteld. Bij de brand op 11 augustus kwamen twee brandweerlieden uit Heusden-Zolder om het leven. Via een analyse van de brand wilde de brandweer samen met experts van universiteiten en de industrie kijken of hun werkwijze of opleiding moet worden aangepast. Uit het rapport dat TV Limburg kon inkijken blijkt dat de brandweer correct heeft gehandeld, maar dat de theorie van de opleiding geldt voor kleine ruimtes en niet voor een complex aaneengeschakeld gebouw als dat in Beringen. Ook het brandverloop is onderzocht. Dakisolatie en vals plafond werkten als een oven. Het rapport telt tal van aanbevelingen om de opleidingen nog te verbeteren. Het is volgens waarnemers een spijtige zaak dat het juridische dossier los staat van het academisch onderzoek. Er zouden brandhaarden zijn, meerdere. Een menselijke tussenkomst heeft het vuur doen ontstaan. Experts en brandweermensen die het onderzoek voerden hebben geen inzage gekregen in het juridische dossier en dus ook niet in het beeldmateriaal van de brand.